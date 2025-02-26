Dolandırıcılara göz açtırılmıyor: 7 zanlı gözaltına alındı

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle kendilerini banka çalışanı gibi tanıtıp telefonla vatandaşları arayan zanlıların, aldatıcı yöntemlerle ikna ettikleri mağdurların hesaplarındaki tutarları mobil bankacılık ya da banka şubelerinden başka banka hesabına transferini sağladıkları belirlendi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ile analizler neticesinde 7 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi.



Ekipler, İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.