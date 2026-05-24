Dolandırıcılardan bayramda yeni tezgah! Kurbanlıkta kapora tuzağı yayılıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken alışveriş hareketliliğinin arttığını belirten Avukat Esra Betül Türkalp, sosyal medya ve internet üzerinden yapılan kurbanlık satışlarının dolandırıcılar için yeni fırsatlar oluşturduğunu anlattı. Son dönemde en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin sahte ödeme dekontu ve sahte fatura dolandırıcılığı olduğunu kaydeden Türkalp, dolandırıcıların sahte kurbanlık ilanları verdiğini ya da gerçek satıcılarla iletişime geçerek ödeme yapılmış gibi sahte banka dekontları hazırladığına dikkat çekerek, "Kurban Bayramı yaklaşırken ne yazık ki yalnızca alışveriş hareketliliği değil dolandırıcılık olaylarında da ciddi bir artış yaşanıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kurbanlık satışlarının bir kısmı internet ortamına taşındı. Bu durum vatandaşlara kolaylık sağlasa da, kötü niyetli kişiler açısından da yeni fırsatlar oluşturuyor. Son dönemde karşılaştığımız yöntemlerden biri sahte ödeme dekontu ve sahte fatura dolandırıcılığı. Dolandırıcılar kurbanlık ilanı vererek vatandaşlarıyla iletişime geç ya da gerçek satıcılarla irtibat kurup ödeme yapılmış gibi sahte banka dekontları düzenliyor. Özellikle yoğunluk yaşanan bayram öncesi dönemde insanlar hızlı hareket etmek istediği için, yalnızca gönderilen ekran görüntüsüne güvenebiliyor. Ancak burada bilinmesi gereken en önemli husus şu bir dekont görseli tek başına ödemenin yapıldığını göstermez. Mutlaka banka hesabı üzerinden para transferinin fiilen gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

"ISRARLI BİR ŞEKİLDE IBAN ÖDEMESİ İSTEYEN KİŞİLERE KARŞI TEMKİNLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Bayrama sayılı günler kala dolandırıcıların acele etme yöntemiyle vatandaşlara ulaştıklarını belirten Avukat Türkalp, "Bunun yanında kapora dolandırıcılığı da çok yaygın hale geldi. Vatandaşlar uygun fiyatlı kurbanlık ilanlarıyla karşılaşıyor. Hayvanın başka alıcılara satılmaması bahanesiyle acele kapora göndermeye yönlendiriliyor. Para gönderildikten sonra ise çoğu zaman satıcıya ulaşılamıyor ya da ortada gerçek bir hayvan olmadığı anlaşılıyor. Özellikle piyasa değerinin çok altında verilen ilanlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Hukuki açıdan baktığımızda bu fiiller basit bir aldatma değil. Çoğu durumda Türk Ceza Kanunu kapsamında nitelikte dolandırıcılık suçu oluşturabiliyor. Suçun internet ve bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesi, banka hesaplarının araç olarak kullanılması veya organize şekilde gerçekleştirilmesi halinde failler hakkında, 10 yıla kadar hapis cezası öngörülebiliyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bazı temel hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle mümkün olduğunca yüz yüze alışveriş yapılması gerekiyor. Kurbanlığın küpe bilgileri, sağlık raporları ve resmi belgeleri incelenmesi gerekiyor. Sadece sosyal medya hesabı üzerinden satış yapan, açık adres vermeyen veya ısrarlı bir şekilde IBAN ödemesi isteyen kişilere karşı temkinli olunması gerekiyor. Ayrıca ödeme yapılmadan önce satıcının kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi gerekmekte" şeklinde konuştu.

"ELLERİNDEKİ DEKONTLARIN, MESAJ KAYITLARINI, İLAN GÖRÜNTÜLERİNİ VE BANKA BİLGİLERİNİ MUHAFAZA EDEREK GECİKMEDEN YETKİLİ BİRİME BİLDİRMELİ"

Vatandaşların dikkatli olması noktasında uyarıda bulunan Türkalp, "Bir diğer önemli konu ise mağduriyet yaşandığı zaman gecikmeksizin hukuki sürecin başlatılması gerekiyor. Vatandaşlarımız ellerindeki dekontların, mesaj kayıtlarını, ilan görüntülerini ve banka bilgilerini muhafaza ederek gecikmeden emniyet birimlerine veya cumhuriyet başsavcılıklarına bildirmeli. Çünkü dijital deliller bu tür suçların aydınlatılmasında çok büyük bir önem taşıyor. Bayram, dayanışma, paylaşma ve güven ortamı içerisinde geçmesi gerekirken kötü niyetli kişiler tarafından vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularının istismar edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenle özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde vatandaşlarımızı biraz daha dikkatli ve kontrollü hareket etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.