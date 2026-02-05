İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2026 Perşembe / 18 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5384
  • EURO
    51,499
  • ALTIN
    6883.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dolandırıcıların yeni tuzağı! “Ben bilmiyordum” savunması kurtarmıyor
Güncel

Dolandırıcıların yeni tuzağı! “Ben bilmiyordum” savunması kurtarmıyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle gençleri “hesabını kullandır, para kazan” vaadiyle tuzağa düşürdüğünü belirterek, banka hesabını kullandıranların “ben bilmiyordum” savunmasına rağmen ağır hapis ve para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Dolandırıcıların yeni tuzağı! “Ben bilmiyordum” savunması kurtarmıyor
ABONE OL

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başsavcılık koordinesinde bilişim suçlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda yaklaşık 4 bin soruşturma dosyasının açıldığını ve çok sayıda operasyonun düzenlendiğini söyledi.

İnternet ve telefon yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarında banka hesabının kiralama yoluyla menfaat teminin öne çıktığını ifade eden Kara, dolandırıcılık şebekelerinin özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığına dikkati çekerek "banka hesabı kiralama" yoluyla işlenen suçlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Bu tür girişimlerin vakit kaybedilmeden adli makamlara bildirilmesi gerektiğini vurgulayan Kara, hesaplarını kullandıran kişilerin ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

Son yıllarda artış gösteren ve özellikle gençleri hedef alan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversitelerde ve okullarda bilgilendirme panellerinin düzenleneceğini söyleyen Kara, "Hesabını kullandırma, suça ortak olma" konulu bilgilendirme videolarının da yayınlandığını hatırlattı.

Dolandırıcılık şebekelerinin "kısa sürede para kazanacaksın", "hesabını kirala" ve "sadece para transferi yapacaksın" gibi masum görünen vaatlerle gençlerin banka hesaplarını kullandığını anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Bu hesaplar çoğunlukla nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarında kullanılıyor. Farkına varıldığında ise artık çok geç oluyor. Banka hesabını kiralamak basit bir hata değildir, ağır bir suçtur. Bu kişiler yargılanabiliyor. Bu da yıllarca hapis cezası ve çok yüksek adli para cezaları anlamına geliyor. 'Ben bilmiyordum' savunması maalesef çoğu dosyada kabul edilmiyor. 'Sadece para geldi, hemen gönderdim' diyen biri de suçlu olur çünkü banka hesabı kişiye özeldir ve üçüncü kişilere kullandırılamaz. Hesaba gelen paranın kaynağını sorgulamak kişinin sorumluluğundadır. Aksi bir hal kişinin eyleme kasten iştirak ettiğini gösterir. Hiç kimse banka hesabınızı masum gerekçelerle kiralamak istemez, suç işleme kastıyla sizden böyle bir talepte bulunur. Kolay para diye bir şey yoktur. Banka kartı, IBAN, mobil bankacılık bilgileri kimseyle paylaşılmaz."

  • bilişim suçları
  • banka hesapları
  • başsavcı uyarısı
  • uyarı
  • dolandırıcılık uyarısı

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye birlikleri Kamışlı'ya ilerliyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.