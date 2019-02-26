Dolandırıcılık çetesinin lideri olduğu ileri sürülen şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla uzun yıllardır iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan ve tüm Türkiye’de aralarında ünlü isimlerin de olduğu vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkezli Ankara, Bursa, İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, Bolu, Adana, İzmir, Amasya, Tekirdağ, Antalya, Çorum, Adıyaman, Kırıkkale, Düzce, Ağrı ve Siirt'te 76 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya getirilerek gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada ise 71 adet cep telefonu, 63 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet flaş bellek,1 adet tablet 25 bin Türk Lirası, banka kartları ve sim kart blokları ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ KAÇMAK İÇİN KAZDIĞI TÜNELDE YAKALANDI

Çete liderinin Hasan G. ve oğlu Halil G. isimli şahıslar olduğu ve Akçakale ilçesine bağlı Pekmezli kırsal mahallesinde yaşadıkları belirtildi. Polisin operasyonuyla kaçmak için daha önceden evinin altında kazıdığı tünelde yakalanan Hasan G.’nin 25 ayrı suç kaydının bulunduğu dile getirildi. Dolandırıcılıktan elde ettiği paralarla lüks bir hayat süren Hasan G.’nin biri resmi olmak üzere 4 eşinin olduğu öğrenildi.

ÇETENİN KADIN ÜYELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çete üyeleri arasında hamile bir kadın, özel bir üniversitede okuyan bir kız öğrenci ile özel bir hastanede görev yapan hemşirenin de olduğu öğrenildi. Çetenin vatandaşları telefonla arayarak kendilerini savcı, polis gibi devletin önemli noktalarında görev yapan kişiler olarak tanıttıkları ve para aldıkları belirlendi.

POLİS MİLYON LİRALIK ZARARI ÖNLEDİ

Çetenin bu güne kadar tam olarak kaç kişiyi dolandırdığı ve ne kadar para elde ettiği ise araştırılırken son operasyon sayesinde 4 milyon 754 bin 720 lira zararların önlendiği belirlendi.