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Dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

İzmir merkezli üç ilde, oto yedek parça satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

AA10 Ocak 2025 Cuma 11:12 - Güncelleme:
Dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişinin internet üzerinden oto yedek parça satışı vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlattı.

Bir süre devam eden teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

İzmir merkezli İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların aynı zamanda yasa dışı sanal bahis oynattıkları da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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