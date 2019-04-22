'Dolandırıldım' diye polise gitti, film gibi olay ortaya çıktı

Bir dolandırıcılık çetesinin üyesi, çetenin paralarını telefon dolandırıcılığı yapan bir başka çeteye kaptırdı. İki çete de operasyonla çökertildi. Polise başvuran 34 yaşındaki M.Ş., kendisini cep telefonundan arayan ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde başkomiser olduğunu söyleyen bir kişinin "İsminiz bir suç örgütü soruşturmasında geçiyor" dediğini söyledi. İddialara göre; telefonun ucundaki tele-dolandırıcılık çetesi üyesi, M.Ş.'den para talep etti. Bir başka çetenin üyesi olduğu için telefon dolandırıcısına inanan ve yakalanacağını düşünerek tuzağa düşen M.Ş., çeteye ait olan ve bankadan çektiği 120 bin lirayı dolandırıcılık çetesine kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden M.Ş. hemen polise başvurdu ve şikâyetçi oldu.

YARIM MİLYONLUK VURGUN

Sabah'ın haberine göre, Telefon dolandırıcılığı çetesiyle ilgili başlatılan soruşturmada incelemeler sürerken, mağdur M.Ş.'nin insanların "Oltacılık" yöntemiyle mail adreslerini ele geçirerek fidye talep eden bir başka dolandırıcılık çetesinin üyesi olduğunu tespit etti. Yarım milyon liralık vurgunları tespit edilen iki farklı çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.Ş.'yi dolandıran E.D. (28) ve hem mağdur hem de şüpheli olan M.Ş.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyelerinin adreslerine yapılan baskınlarda yüklü miktarda para ve dijital materyal ele geçirildi. E.D.'nin 2013'te telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve gasp suçlarından gözaltına alındığı, tutuksuz yargılandığı ve arandığı ifade edildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alınırken, polis yetkilileri başka gözaltıların da olabileceğini kaydetti.