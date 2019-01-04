Dolar kaç lira oldu 4 Ocak Dolar kuru ne kadar güncel Dolar son dakika fiyatları

Dolar kaç lira oldu 4 Ocak Dolar son dakika fiyatları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dolar kuru son dakika Dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda son günlerde yaşanan hareketlilik nedeniyle Doların kaç lira ne kadar olduğuna ilişkin araştırmalar artıyor. Dolar/TL dün gece saatlerinde illikit piyasada 6.4486 seviyesine kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 5.45 civarında başladı. Bankacılar, Asya piyasası kaynaklı işlemlerin günlük işlem hacmi "birkaç milyar dolar olan bir piyasada birkaç milyon dolar hacim" ile gerçekleştiğini belirttiler. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dün gece saatlerine baktığımızda 6 seviyesi üzerinden birkaç milyon dolar hacimle birkaç işlem gerçekleştiğini görüyoruz. Apple'ın kâr uyarısı ve Asya piyasalarındaki sert satışlar yen TL işlemlerinde stop loss emirlerini tetiklemiş görünüyor. Günlük işlem hacimlerine bakıldığında birkaç milyar dolarlık bir piyasa gece saatlerinde geçen işlemler ise birkaç milyon dolar ile sınırlı" diye konuştu. Dolar/TL'de bu yükselişin, uluslararası piyasalarda görülen volatiliteden dolayı riskten kaçış ve Asya'daki hacimsiz işlemlerde algoritmaların tetiklenmesi olarak gösteriliyor. Apple Inc.'in satış tahminlerini düşürmesi de riskten kaçış işlemlerini hızlandırdı ve dolar/yen paritesinde sert düşüşlere neden oldu.

4 OCAK DOLAR KURU

Dolar şu saatlerde alış fiyatı 5,46, satış fiyatı ise 5,47’den işlem görüyor.

DOLARDA SON DURUM

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.53 yükselişle 96.23 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1379 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.87 seviyesinde bulunuyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0.34 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, 2018 yılı enflasyonunun ise yüzde 20,36 olacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Bankacılar, illikit piyasada Asya piyasası kaynaklı işlemlerin günlük işlem hacmi “birkaç milyar dolar olan bir piyasada birkaç milyon dolar hacim” ile gerçekleştiğini belirttiler.

Yılın ilk iki gününde küresel olarak riskten kaçış eğiliminin çok kuvvetli olduğunu belirten bankacılar, bunda küresel büyüme endişeleri, ABD faiz artırım hızı ve ticaret savaşlarının etkili olduğunu belirtiyor.

Bu çerçevede küresel satış baskısının hangi kuvvette devam edeceği de TL’nin seyri açısından belirleyici olacak.

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, “Küresel olumsuz havanın dışında acil yapılması gereken yapısal reformlar yerine Türkiye’nin Mart’taki seçimler öncesinde mali teşvik açıklayabileceğine dair artan endişeler dolar/TL’de sert hareket tetiklenebilir. Bir diğer unsur ise TCMB’nin enflasyonun yavaşlamasının ardından prematüre bir faiz indirimine gitmesi olabilir” dedi.

Matys, yüksek faizlerin TL’nin ana desteği olduğunu ve piyasa algısının kırılgan olduğu bir ortamda faiz indirmenin ters etki yaratacağını söyleyerek, “TCMB sabırlı olmalı ve faizleri kademeli olarak düşürmeden önce gelişmekte olan piyasalara yönelik algı önemli ölçüde iyileşene kadar beklemeli” dedi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim’de yüzde 25.24 ile gördüğü zirvenin ardından hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında aldığı önlemlerin etkisiyle 2018 yılını yüzde 20.3 seviyesine geriledi.

FLASH CRASH YAŞANDI

2019'un ikinci işlem günü uluslararası piyasalarda sert bir dolar türbülansı yaşandı. Bunun nedeni olarak da "Flash Crash" denilen ani algoritmik dalga olarak gösteriliyor.

FLASH CRASH (ANİ KIRILMA) NEDİR?

Piyasalarda "Flash crash" denilen ani algoritmik satış hareketi başta Avusturalya Doları ve Türk Lirası olmak üzere piyasalarda türbülansa neden oldu. Flash Crash kısaca fiyat hareketlerinde sıkça yaşanan Karakutu Alımsatımları (Black Box Trading) veya Yüksek Frekanslı Alımsatım (High Frequency Trading) ve benzeri bilgisayarlı Algoritmik Alımsatım (Alghoritmic Trading) teknikleriyle ilişkilendirilmiş bir borsa kavramı. bir yükseliş ya da düşüş anında algoritmaların ani tetiklenmesini ifade ediyor.

Yaşanan bu Flash Crash sonrası dolar bir anda Avustralya Doları'na karşı yüzde 8, Türk Lirası'na karşı da yüzde 8 değer kazandı.

ASYA PİYASALARI KURU TETİKLEDİ

Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhan Gök, “Hisse piyasası, yurtdışında yılbaşı öncesinde gözlenen satış baskısına nispeten iyi direnmişti, şimdi küresel satışlara paralel bu seviyelerden bir miktar geri geliyor” diyerek satışların piyasa genelinde görüldüğünü belirtti.

Bankacılar, Asya piyasası kaynaklı işlemlerin günlük işlem hacmi “birkaç milyar dolar olan bir piyasada birkaç milyon dolar hacim” ile gerçekleştiğini belirttiler.

Küresel piyasalarda ABD borsası vadeli işlemleri, Apple’dan gelen kâr uyarısının yavaşlayan küresel büyümeye ve zayıf bilançolara yönelik endişeleri artırmasıyla gerilerken, Asya borsaları da dalgalı seyir izliyor.

2018 ENFLASYONU YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Kasım ayında yüzde 1,44 düşüş yaşayan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), düşüş eğilimini sürdürerek aralık ayında yüzde 0,40 oranında geriledi. Ekonomistler, düşüşün yüzde 0,34 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Aralık ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 21,62 olan yıllık enflasyon yüzde 20,30'a geriledi.

Kasım ayında yüzde 2,53 oranında azalan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,22 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 33,64 oldu.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,19; memur ve memur emeklileri yüzde 10,7 oranında enflasyon farkı alacak.

TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış alkolsüz içeceklerde

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabıda

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ev eşyası grubunda

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış Şanlıurfa, Diyarbakır'da

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 23,53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,26 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 artış gösterdi.