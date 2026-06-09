İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının suç duyurusu üzerine soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Aralarında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve özel okul sahiplerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında yapılan soruşturmada, şüphelilerin iştirak halinde hareket ederek Türkiye'ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları sırasında rüşvet aldıklarının belirlendiği kaydedildi.

Şüphelilerin, liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık lise, akşam lisesi gibi özel okullara kaydını yaptıkları ve kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet aldıkları ifade edilen iddianamede, ayrıca 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının okullar için zorunlu kıldığı karot raporuyla ilgili şüpheliler tarafından rüşvet karşılığında rapor düzenlendiğine ilişkin delillerin elde edildiği vurgulandı.

İddianamede, Türkiye'de üniversite eğitimi alabilmek için denklik belgesi müracaatında bulunan, oturma izni bulunmayan veya süresi dolan, ikametgahı bulunmayan veya başka ilde bulunan, yeterli derecede Türkçe bilmeyen ve ikamet ettiği ülkede ortaöğretimini tamamlamamış, yabancı öğrencilerin evraklarının tam olarak gösterildiğine dikkati çekildi.

Yeterli derecede Türkçe bilmeyen öğrenciler için yeterlilik sınavında kopya verilerek yeterli puan almasının sağlandığı aktarılan iddianamede, lise eğitimini tamamlamamış yabancı öğrencilerin irtibatlı olunan özel eğitim kurumlarına son sınıf öğrencisi olarak kaydının yapılarak kısa sürede mezun olmuş gibi gösterilerek denklik belgesi verildiği ve karşılığında rüşvet alındığı yönündeki tespitlere yer verildi.

BELGELERİ TAM OLANLARDAN DA RÜŞVET ALDILAR

İddianamede, bazı müracaatlarda belgelerin tam olmasına rağmen, işlemin öncelikle ve kısa sürede tamamlaması için veya müracaat sahibinin bilmemesinden yararlanılarak da rüşvet alındığı ifade edildi.

Lise eğitimi almamış veya tasdikname alarak eğitimini tamamlayamamış Türk öğrencilerin irtibatlı ve anlaşmalı özel eğitim kurumlarına son sınıf olarak kaydının yapıldığı belirtilen iddianamede, sınavlara girmeden ders notlarının verildiği, eğitim görülmüş gibi gösterilerek 3 ay gibi kısa sürede diploma verildiği kaydedildi.

İddianamede, özel, akşam ve açık liseler ile milletler arası eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin, eğitimlerini tamamlamalarına yakın zamanda irtibatlı olunan devlet okullarına rüşvet karşılığında naklinin yapılarak devlet okulundan mezun olmuş gibi gösterildikleri belirtildi.

Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yerli veya yabancı eğitim kurumlarının açılışları sırasında ruhsat alabilmek için Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat ettikleri, görevliler tarafından dosyanın takibinin yapıldığı, gerekli denetleme ve kontrollerin yapılarak olumsuzluk olmaması halinde ruhsatın verildiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin ise kaçak öğrenci, bina yapısındaki teknik eksiklikler gibi olumsuzlukların üzerini örterek sahte raporlar düzenlendiklerinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, lise eğitimi almamış veya yarıda bıraktığı için tasdikname almış, belgesi olmayan yerli veya yabancı öğrencilerin özel akşam liseleri özel tercih liseleri ya da açık liseler gibi özel eğitim kurumlarına kaydının yapılarak kısa sürede mezun edildiği, diploma verildiği ve karşılığında da ortalama 1500 dolar maddi menfaat temin edildiği belirtildi.

İrtibatlı ve anlaşmalı özel eğitim kurumlarına yabancı öğrencilerin yerleştirildiği, öğrencilerin ortaöğretim puanlarının yüksek olması için ders notlarının özellikle 85 ve üstü olmak üzere yüksek girildiği vurgulanan iddianamede, YÖS'e girecek yabancı öğrenciler için avantaj sağlandığı, haksız rekabete yol açılarak kamunun zarar etmesine neden olunduğu ve tüm işlemler için maddi menfaat elde edildiğine dikkati çekildi.

İddianamede, 43 şüphelinin "iştirak halinde rüşvet" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçlarından 7'şer yıldan 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Şüphelilerin yargılanmasına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Öte yandan, mahkeme heyeti, şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da soruşturma yapılması ve birleştirme talepli dava açılması için cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına karar verdi.