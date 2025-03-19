Dolgu zemini tamamlandı! Dev sağlık üssü için geri sayım

Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasındaki alanda hastane binasının kurulacağı bölgede dolgu zemin çalışmaları bir süre önce tamamlandı.

Rize'nin yanı sıra bölge illere de hizmet vermesi beklenen hastanenin dolgu temeline 14 bin beton blok yerleştirildi. Hastane binasının temelinin atılması için altyapı çalışmaları devam ediyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AA muhabirine, Rize Şehir Hastanesinin ülke için muazzam bir yatırım olduğunu söyledi.

Hastanenin 800 yatak kapasiteli olacağını belirten Baydaş, "Dolgu zemin üzerinde gerçekleşecek bir hastane. Yaklaşık 350 bin metrekarelik alan dolduruldu. Dolgusu tamamlandı." dedi.

Baydaş, hastanenin üstyapı ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Yüklenici firma çalışmalara başladı. İlk olarak fore kazık çalışmaları gerçekleşiyor. Karaya yakın kısımlarda 50 küsur metre, denize yakın kısımlarda dolgu alanı 70 metreye yakın bir zemin var." diye konuştu.

- HASTANE AYNI ZAMANDA SAĞLIK TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Yüklenici firmanın ilk önce fore kazık çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirten Baydaş, "Bu tamamlandığında artık temel ve katlar başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Baydaş, hastane katlarının yazın yavaş yavaş yükseleceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Birkaç yıl içerisinde hastanemiz devreye girdiğinde hem şehrimiz hem de Artvin ve Trabzon'un yakın ilçelerinin yani bu bölgenin komple sağlık ihtiyaçlarına cevap veren muhteşem bir tesis kazanmış olacağız. Sağlık turizmi yönüyle de bizi ilgilendiren bir yönü var. Havalimanımız var. Bu şekilde büyük bir sağlık tesisine kavuştuğumuzda tedavi hizmetleriyle sağlık turizmi amacıyla gelecek gerek yurt içinden gerek yurt dışından kişileri de misafir etme potansiyeline ve imkanına sahip olacağız."

Hastanenin, Rize ve yakın bölgede sağlık tedavilerinin tamamının karşılanabileceği bir merkez haline geleceğini belirten Vali Baydaş, "Şehrimizin ve bu yörenin bütün sağlık ihtiyaçlarını giderecek bir hastaneye kavuşmuş olacağız." dedi.