29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,833
  • 6,6095
  • 250.841
  • 92.605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

Beşiktaş Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti tüneli yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe - Bomonti Tüneli'nden Bomonti istikametine giden motosiklet sürücüsü, tünel içerisindeki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Kaza nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nin Bomonti istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan 'Kuzey Akım 2' hamlesi

Trump'tan 'Kuzey Akım 2' hamlesi

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kartal'a 1.93'lük golcü

Kartal'a 1.93'lük golcü

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

O liman 49 yıllığına Rusya'ya kiralandı

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

'İsmail Küçükkaya bunu soracak mı?'

Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor

Herkesin duygulandığı an... Türkiye bu görüntüyü konuşuyor

'Olursa cevap veririz, bunu Abe'ye söyledim'

'Olursa cevap veririz, bunu Abe'ye söyledim'
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Çinlilerin I.Q. testi!

Çinlilerin I.Q. testi!

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

12.3 milyon emekliye ek ödeme müjdesi

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

Lavanta tarlasında ilginç anlar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA