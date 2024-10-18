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Dolmabahçe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti.

AA18 Ekim 2024 Cuma 17:22 - Güncelleme:
Dolmabahçe'de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülkenin bakanlarını kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.

Kabul basına kapalı gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı'na katılmışlardı.

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