46 kişinin katili terörist operasyonla yakalandı

Dolmabahçe'deki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden biri yakalandı
Vodafone Park çevresinde 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri Hakkari'de yakalandı.
- AA
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AYRINTILAR GELİYOR...
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