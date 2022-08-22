Domates gribinin belirtileri nelerdir? sorusunun cevabı, virüsün hızla yayılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Covid-19 ve Maymun Çiçeği salgınlarının ardından domates gribi alarmı verildi. Hindistan'da ortaya çıkan bu virüsün son derece bulaşıcı olduğu tespit edildi. İlk olarak mayıs ayında görülmeye başlayan domates gribinin küçük çocukları etkilediği biliniyor. Peki Domates gribi nedir, belirtileri nelerdir? İşte yeni virüs hakkında merak edilenler.

DOMATES GRIBI NEDIR, KIMLERDE GÖRÜLÜR?

Koronavirüs ve Maymun Çiçeği virüsü tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Hindistan'da ortaya çıkan bu yeni hastalık paniğe neden oldu. Domates gribi olarak bilinen hastalık çocuklar arasında yayılıyor. Son derece bulaşıcı olan bu hastalık Domates Çiçeği olarak da adlandırılıyor. Hastalığın gözlemlendiği vakalara temas edenler bir hafta tecrit ediliyor.

Hindistan'da beş yaşın altındaki 82 çocuğa bulaşan Domates Çiçeği hastalığının henüz bir aşısı ve tedavisi bulunmuyor. İşte domates gribinin belirtileri

DOMATES GRIBININ BELIRTILERI NELERDIR?

Domates gribi belirtileri arasındaki en belirgin semptom ciltte gözlemlenen büyük kırmızı kabarcıklardır.

Diğer domates gribi belirtileri arasında yüksek ateş, yorgunluk, vücut ağrıları ve şiddetli eklem ağrıları gibi semptomlar yer alıyor.

Domates Çiçeği virüsünün ölümcül olmadığı biliniyor.

Domates gribi virüsünün henüz herhangi bir aşısı ve tedavisi bulunmuyor. Uzmanlar en etkili tedavi yöntemi olarak bol sıvı almak ve istirahat etmeyi öneriyor.