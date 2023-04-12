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Güncel

Büyük tepki çekmişti... Bakanlık çöpe dökülen domatesler için harekete geçti

Antalya Toptancı Hali'nde çalışan bir kişinin kasalarca domatesi çöpe döktüğü görüntüler büyük tepkiye yol açmıştı. Ticaret Bakanlığı söz konusu olay hakkında soruşturma başlattı.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 21:23 - Güncelleme:
Büyük tepki çekmişti... Bakanlık çöpe dökülen domatesler için harekete geçti
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Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesine" ilişkin Antalya Toptancı Hali'nde bir iş yerine para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlattı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Sosyal medyada gündemde olan 'kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesi' olayının Antalya Toptancı Hali'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde mart ayında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, bu iş yerine 5957 Sayılı Kanun uyarınca 77 bin 757 lira para cezası uygulamasına yönelik idari işlem başlatılmıştır."

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