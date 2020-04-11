Dominick Chilcott: Türkçe'de dediğiniz gibi, gerçek bir kara gün dostusunuz

star.com.tr 11 Nisan 2020 Cumartesi 22:33 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 22:49

Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, diğer yandan zor durumdaki bazı ülkelere karşılıksız yardım gönderiyor. Bu yardımlar kapsamında Çin, İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere gibi birçok ülkeye yardımlar ulaştırıldı.

Türkiye'nin Birleşik Kırallık'a gönderdiği yardımlar için Türkiye'ye teşekkür eden Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından, 'Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi olarak, hükümetim adına, ülkemin sağlık çalışanları için göndermiş olduğu kişisel koruyucu malzemelerden oluşan cömert hediye için dostumuz ve müttefikimiz #Türkiye’ye en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.' notuyla bir video paylaştı.

Chilcott videoda, 'Bize uzatılan bu el, gerçekten de çok zor bir zamanda gösterilmiş mükemmel bir dayanışma ve işbirliği örneği. Türkçe'de dediğiniz gibi gerçek bir kara gün dostusuzunuz.' ifadelerini kullandı.

Chilcott daha önce de, Twitter hesabından Türkiye'ye şu ifadelerle teşekkür etmişti:

"Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan Birleşik Krallık sağlık çalışanları için hayati öneme sahip kişisel koruyucu ekipmanın, cömert tedariki için dostumuz ve müttefikimiz Türkiye’ye sonsuz teşekkürler. Türkiye’den bu zor zamanlarda dayanışma ve iş birliğine örnek bir hareket. Dost kara günde belli olur. Sağlık dolu gelecekte iş birliğimizin her alanda artarak devam edeceğinden eminim."

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