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Domuz avına çıkan muhtar arkadaşını vurdu

Antalya'nın Kaş ilçesinde, çıktığı domuz avında kazayla arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen muhtar gözaltına alındı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde domuz avında kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen muhtar gözaltına alındı

Recep Alkış (57) ile Belkonak Mahallesi Muhtarı olan arkadaşı A.A. (65), Gökyazı Mahallesi'nde, tarım arazilerine zarar verdikleri gerekçesiyle gece domuz avına çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İddiaya göre, AA, çalılıktan gelen sesin tarafına ateş etti. Ardından da çalılıkları kontrol eden A.A, arkadaşı Alkış'ı kanlar içinde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Recep Alkış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Alkış'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili muhtar A.A. gözaltına alındı. 

Son görüntüleri ortaya çıktı

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