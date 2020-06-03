Domuz avında arkadaşını öldürdü

DHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:35 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 10:35

Olay, gece yarısı Çamlıyayla ilçesindeki Kurtçukuru Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallenin eski muhtarı Selami Çelik ile arkadaşı Fikret Şahin, ekinlerin olduğu tarlalara giren domuzlar için ava çıktı. Farklı noktalarda dolaşarak domuz arayan arkadaşlardan Selami Çelik, tüfeğini ses gelen yöne doğru ateşledi. Ateş ettiği yeri kontrol ettiğinde ise arkadaşı Şahin'i hareketsiz yatarken buldu. Hemen sağlık ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ancak gelen sağlık ekipleri, Fikret Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selami Çelik ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ölen Şahin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.