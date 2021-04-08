AA 08 Nisan 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 13:56

Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor.

Operasyonlarda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında kırmızı kategoride yer alan bir terörist bulunuyor.

Twitter hesabından bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayılarını paylaşan Soylu, "Ne diyeyim Allah hızınızı kesmesin kahramanlar. 2 terörist daha, 8 terörist oldu 10 terörist. Allah razı olsun." paylaşımında bulundu.

Operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan paylaşımda ise etkisiz hale getirilen ve kırmızı kategoride yer aldığı açıklanan teröristin örgütün sözde Botan saha sorumlusu olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda, Kahraman Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor."

- Kırmızı kategorideki teröristin katıldığı eylemler

Açıklamada ayrıca Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman adındaki teröristin katıldığı eylemlere ilişkin bilgi de verildi.

Teröristin, 5 Eylül 2015'te Hakkari Yüksekova Bostancık mevkisinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi ile 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayarak bizzat katıldığı, 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu, 2020 Eylül - 2021 Nisan ayları arasında ise sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa'daki terör olaylarının planlayıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.