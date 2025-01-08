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Domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir kişi uçurumdan düşerek yaralandı

Siirt'in Eruh ilçesinde domuz saldırısından kaçarken uçurumdan düşen Hasan Toprak, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

DHA8 Ocak 2025 Çarşamba 20:23 - Güncelleme:
Domuz sürüsünün saldırısına uğrayan bir kişi uçurumdan düşerek yaralandı
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Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesi Dadaklı köyü Mazı Tepe bölgesinde meydana geldi. Hayvan otlatırken domuz sürüsünün saldırısına uğrayan Hasan Toprak, kaçmaya çalışırken uçurumdan düşerek yaralandı.

BÖLGEYE JANDARMA KOMANDOLAR SEVK EDİLDİ

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından Siirt Valiliği koordinesinde, bölgeye jandarma komandolar, güvenlik korucuları ve sağlık personelinden oluşan kurtarma ekibi yönlendirildi.

Toprak buradaki ilk müdahalesinin ardından askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Toprak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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