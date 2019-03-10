Donanmadan Çimariva selamı

Mavi Vatan-2019 tatbikatı, ilkleri gerçekleştirmesiyle öne çıktı. 27 Şubat’ta başlayan ve 10 gün süren tatbikata katılan gemiler dün üslerine döndü. Aynı anda, Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik personelinin katıldığı tatbikat, Cumhuriyet tarihinin bu anlamda en büyük tatbikatı oldu. Tatbikattan dönen donanma bir başka ilki gerçekleştirdi. İstanbul Boğazı’nı geçen savaş gemileri Barbaros Hayreddin Paşa’nın bulunduğu Beşiktaş yakınlarına geldiklerinde Çimariva selamına durdular.

SELAMLAMA DÜN YAPILDI

Edinilen bilgiye göre; Osmanlı donanması her sefere gittiğinde büyük denizci Barbaros Hayreddin Paşa’ya çimariva selamı ile selamlaması geleneği dün yapılan selamlamanın ardından gelenek haline getirilecek. Osmanlı dönemindeki uygulama bundan böyle donanma seferden dönerken uygulanacak. Çımariva, gemi personelinin gemi boyunca yan yana selamlama için dizilmesi olarak biliniyor. 1546 yılında vefat eden büyük Türk denizcisi Kaptan’ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, Mimar Sinan tarafından yapılan Beşiktaş’taki türbesine defnedildi. İlkbaharda Kasımpaşa Tersanesi’nden sefere çıkan Türk donanması, Beşiktaş önlerine demir atmış, Kaptan Paşa ile Harp Gemileri Reisleri ve mürettebat Barbaros Hayreddin Paşa’nın türbesini ziyaret etmiş, ziyaret sonrasında topla Barbaros Hayrettin Paşa selamlayarak gelenek oluşturdu. Sonra yıllarda Osmanlı donanmasının sefere çıkmadan önce demirlenerek birkaç gün burada kalması ve donanma personelinin burada kurbanlar keserek sefer süresince başarılı olması için dualar etmesi geleneği sürdü. Aynı zamanda donanmanın mühimmat ve ikmal malzemelerinin tamamlanmış ve ardından Yalı Köşkü önüne gelerek resmi geçitler yapıldı.

TÜRBE ZiYARETE AÇILDI