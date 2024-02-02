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  • Dondurucu soğuk onlara engel olmadı! MSB eğitimdeki Mehmetçikleri paylaştı
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Dondurucu soğuk onlara engel olmadı! MSB eğitimdeki Mehmetçikleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 8 Ocak'ta Kars'ta başlayan '13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu'nun devam ettiğini duyurdu.

AA2 Şubat 2024 Cuma 19:58 - Güncelleme:
Dondurucu soğuk onlara engel olmadı! MSB eğitimdeki Mehmetçikleri paylaştı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca, 8 Ocak 2024 tarihinde başlayan '13'üncü Dönem Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Askeri Kayakçılık ile Çığ ve Çığda Arama Kursu' Kars Sarıkamış'ta devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitimden karelerin bulunduğu fotoğraflar yer aldı.

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