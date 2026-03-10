Dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor: Sıcaklık -14 dereceye geriledi

İlçelerde ise en düşük sıcaklık Demirözü'nde eksi 14, Aydıntepe'de eksi 12 ve Kop Kayak Merkezi'nde eksi 17 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Ayrıca buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirtirken, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri buzlanma ve don olayına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca yüksek kesimlerde kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu belirtilerek vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması istendi.