27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:26 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:42

Türk siyasi tarihinin kara lekesi olarak bilinen 27 Mayıs darbesi üzerinden 60 yıl geçti. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği bu acı olay üzerinden yıllar geçse de, darbe süreci hakkında pek az şey biliniyor. Özellikle CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün darbeye etkisi ve duruşu en çok tartışılan konulardan...



Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile darbecilerin lideri ve daha sonranın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’i darbenin ertesi günü telefonla arayıp tebrik etmişti. Darbeciler de bu tebriğin karşılığı olarak CHP ve İnönü'yü her alanda korumaya almış ve desteklemişti. Öyle ki, Yassıada Mahkemesi Başkanı Salim Başol'un mahkeme kürsüsünde İsmet İnönü'yü canla başla savunduğu bir ses kaydı ortaya çıktı.

İNÖNÜ: BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDINIZ

Dönemin CHP lideri İsmet İnönü, Cemal Gürsel'i darbenin sabahında arayarak tebrik etti. Gürsel'in "Emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur Paşam" sözlerine İsmet İnönü, "Büyük bir iş başardınız. Asıl başarınız için ben sizin emrinizdeyim" karşılığını veriyordu. İsmet İnönü ve CHP'nin bu desteği darbecilerle CHP'nin arasındaki kirli ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yassıada'da kurulan darbe mahkemesinde Adnan Menderes ve arkadaşları hakkında idam kararı veren Mahkeme Başkanı Salim Başol, İsmet İnönü'ye yönelik en ufak bir eleştiriye bile tahammül edemiyor ve eleştirenleri soluk almadan azarlıyordu. Mahkeme Başkanı Salim Başol ile darbe ile devrilen Cumhurbaşkanı Celal Bayar arasında yaşanan sert tartışmaların en ciddisi İsmet İnönü konusunda yaşanıyordu.

Gerek Bayar gerekse Menderes ne zaman İnönü'nün adını ağızlarına alsalar Hakim Başol müdahale ediyor, İnönü'nün eleştirilmesine tahammül etmiyordu. Bayar "İnönü'ye husumetim olmadı hatta onu himaye ettim" deyince Başol, "Benim bildiğim İnönü hiç bir zaman himaye muhtaç duruma düşmemiştir. Hatta himaye ettim diyorsunuz ne vakit himaye ettiniz İnönü'yü? Himaye edilecek duruma bir kere başvekilken oldu ondan sonra hiç bir şeyden yılmadan mücadele etti." sözleriyle tepki gösteriyor.

Adnan Menderes'i de İnönü nedeniyle azarlayan darbe hakimi, Celal Bayar'ı İsmet önünü için azarlayınca salonda bir alkış kopuyor. Konuşturulmayan Bayar, savunmasını bitirmeden yerine geçiyor.