Dönerci dükkanında çıkan küfürlü tartışma kavgaya dönüştü: 1 ölü, 5 yaralı

DHA 23 Kasım 2021 Salı 02:21 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 02:21

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta meydana geldi. Dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında iddiaya göre 'küfürleşme' sebebiyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu, dönerci dükkanında başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Habip Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve durumu ağır olan Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan, Habip Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Habip Ay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavgada hafif yaralanan işletme sahipleri A.S. ile V.S.S. hastanedeki tedavilerinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri kavganın meydana geldi sokak üzerinde çalışma yaptı. Soruşturma sürüyor.