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Donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentteki tipi nedeniyle yolda mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerini ödüllendirdi.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 20:47 - Güncelleme:
Donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirildi
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Vali Çiçek, 14 Aralık'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda mahsur kalan 5 kişilik Gürcü aileyi kurtaran ekipleri makamında kabul etti.

Ekibi başarı belgesiyle ödüllendiren Çiçek, o tarihte bölgede yoğun kar ve tipi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gecenin bir vaktinde bölgeye yürüyerek intikal eden ekiplerimiz 5 canı kurtarmış oldu. Donma riskiyle karşı karşıya kalmışlardı. Gerek AFAD gerek jandarma ekibimiz fedakarca çok gayretli şekilde çalışma yaptı. Yeri geliyor kendi canlarını bile düşünmeksizin insanımızın hayatını kurtarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum."

  • Ardahan Valisi
  • AFAD ve jandarma
  • Donma tehlikesi

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