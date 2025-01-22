Donma tehlikesi geçiren Gürcü aileyi kurtaran ekip ödüllendirildi

Vali Çiçek, 14 Aralık'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda mahsur kalan 5 kişilik Gürcü aileyi kurtaran ekipleri makamında kabul etti.

Ekibi başarı belgesiyle ödüllendiren Çiçek, o tarihte bölgede yoğun kar ve tipi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gecenin bir vaktinde bölgeye yürüyerek intikal eden ekiplerimiz 5 canı kurtarmış oldu. Donma riskiyle karşı karşıya kalmışlardı. Gerek AFAD gerek jandarma ekibimiz fedakarca çok gayretli şekilde çalışma yaptı. Yeri geliyor kendi canlarını bile düşünmeksizin insanımızın hayatını kurtarıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum."