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Güncel

Donmak üzere olan göçmenin imdadına ambulans helikopter yetişti

Van'da karlı arazide donma tehlikesi geçiren Afganistan uyruklu kaçak göçmen, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

DHA8 Ocak 2025 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Donmak üzere olan göçmenin imdadına ambulans helikopter yetişti
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Gürpınar ilçesi kırsal Çörekli Mahallesi yakınlarında karla kaplı arazide donma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kırsal mahalleye kadar araçla giden ekipler, arazi koşularından dolayı bölgeye ulaşamayınca, bu kez Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter talep edildi.

Bölgeye giden ambulans helikopter, 20 yaşında olduğu belirtilen Afganistan uyruklu kaçak göçmeni alarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Tedaviye alınan Afgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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