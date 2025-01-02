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Donmak üzereyken bulundu

Kütahya'da kayıp olarak aranan Hayrettin Adıgüzel (70), 3 gün sonra donmak üzereyken bulundu. Hastaneye kaldırılan Adıgüzel, tedaviye alındı.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Donmak üzereyken bulundu
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Tavşanlı ilçesinde oturan Hayrettin Adıgüzel, 3 gün önce saat 17.00 sıralarında 43 UK 642 plakalı otomobiliyle evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi çevrede yaptığı aramalarda Adıgüzel'i bulamayınca jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. İlçede Hayrettin Adıgüzel'in bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sivil arama kurtarma dernekleri üyelerinin de desteğiyle arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, Hayrettin Adıgüzel'in son olarak otomobille görüldüğü belirtilen Yaylacık Ormanı ve Şahmelek mevkisinde arama yaptı. Adıgüzel'in otomobili, ormanda çamura saplanmış olarak bulundu.

Bölgede çalışmalarını genişleten arama-kurtarma ekipleri, Adıgüzel'i bu sabah, Kayı köy yol ayrımı ile Devekayası köyü arasında, otomobilinin bulunduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, yerde hareketsiz buldu. Hayrettin Adıgüzel, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yakınlarının da hastaneye akın ettiği Hayrettin Adıgüzel'in donmak üzereyken bulunduğu ve şu anda bilincinin açık olduğu belirlendi.

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