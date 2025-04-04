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Dönüş haraketliliği başladı! Otoyol ve köprülerde yoğunluk

İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü'nde tatilcilerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk oluştu.

AA4 Nisan 2025 Cuma 17:08 - Güncelleme:
Dönüş haraketliliği başladı! Otoyol ve köprülerde yoğunluk
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Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüşte İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih edenler, Osmangazi Köprüsü'nü kullanarak İstanbul'a geçiyor.

Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Hersek Gişeleri'nde çok sayıda gişenin dönüşe ayrılması sayesinde sorunsuz şekilde geçebiliyor.

Tatillerini İstanbul'da geçiren ve güney kentlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların da kullandığı köprünün her iki bölümünde Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri denetimlerini sürdürüyor.

Durdurulan araçları sorgulayan ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bu arada ekipler, Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yolları üzerinde bulunan uygulama noktalarında da kontrollerini sürdürüyor.

  • Otoyol trafiği
  • Tatil dönüşü
  • Yoğunluk

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