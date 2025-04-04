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Dönüş yolculuğu başladı! Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu.

AA4 Nisan 2025 Cuma 17:10 - Güncelleme:
Dönüş yolculuğu başladı! Tekirdağ'da ulaşımda yoğunluk oluştu
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Bayram tatili için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

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