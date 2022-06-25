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Dönüş yolunda kaza: 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

IHA25 Haziran 2022 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
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Kaza, Gölköy ilçesi, Ulugöl Cihadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran tarihinde, Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen, 27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl'e çıktı. Gezinin ardından geri dönüş yapan 52 AD 835 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2'si ağır toplam 19 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Ordu
  • akademisyenler
  • 27’nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı

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