  • Dönüş yolunda kilit kavşakta yoğunluk: Tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu
Dönüş yolunda kilit kavşakta yoğunluk: Tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler, dönüş yolculuğunda kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 17:08
Bayramın son günü memleketlerinden dönüşe geçenler nedeniyle 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan Kırıkkale'de hareketlilik yaşanıyor.

Özellikle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Samsun kara yolunda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik polisleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca ekipler, emniyet şeridi ihlallerine yönelik dronla denetim gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri de trafik akışının düzenli seyretmesi için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

Kara yollarındaki trafik yoğunluğunun yarın da sürmesi bekleniyor.

