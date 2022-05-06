'Doping Teknoloji Tırı' Türkiye turunda

Eğitim sektöründe akademik ve teknolojik anlamda inovatif AR-GE çalışmalarına ağırlık veren Doping Hafıza, Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşabilmek ve yarının gençlerine bilimsel ve teknolojik ufuklar açmak amacıyla "Doping Teknoloji Tırı" projesini hayata geçirdi.

Çocukları teknolojiyle tanıştırmak, teknolojinin ulaşabileceği noktaları göstermek amacıyla 10 Ekim 2021'de Adıyaman'dan yola çıkan "Doping Teknoloji Tırı" il il, ilçe ilçe gezerek, VR gözlüklerden dronlara, İHA konsolundan 3D yazıcılara, Tesla bobininden rüzgar türbinine kadar pek çok teknolojik aleti çocukların kullanımına sundu.

Uzun soluklu yolculuğunu sürdüren teknoloji tırının bir adresi de Diyarbakır oldu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Millet İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan tırda çocuklar uzmanlar eşliğinde teknolojik gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

Robotik yazılım süreçlerinden 3D yazıcı için nasıl modelleme yapılacağına dair her inovatif süreci deneyimleyebilme fırsatı bulan çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Teknoloji tırı, 13 Mayıs'a kadar Diyarbakır'da çocukların hizmetinde olacak.

- "YIL SONUNA KADAR 60 BİN ÖĞRENCİYLE BULUŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Doping Teknoloji Tırı Genel Koordinatörü Şenol Dalkılıç, AA muhabirine, çocukların hayal dünyalarının geliştirilmesi adına teknoloji tırını geliştirdiklerini söyledi.

Dezavantajlı bölgelerde teknolojiye ulaşamayan çocukların görerek ve dokunarak öğrenmelerini sağlamak için bu tırı tasarladıklarını ifade eden Dalkılıç, "Yolculuğumuza geçen yıl Adıyaman'dan başladık. Malatya, Elazığ, Antalya ve Mersin'den sonra Diyarbakır'a geldik. Çocuklarımıza inanıyor ve güveniyoruz. Onun için böyle bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. Çocuklardan inanılmaz güzel tepki alıyor, çok mutlu oluyoruz. Çocuklar burada bilimle alakalı birçok teknolojik ürünle tanışıyor." dedi.

Dalkılıç, bugüne kadar 6 ile ulaştıklarını dile getirerek, eğitim öğretim dönemi sona erinceye kadar 8 ile gitmeyi planladıklarını belirtti.

"Bugüne kadar 30 bin öğrenciye dokunduk. Bu yıl sonuna kadar 60 bin öğrenciyle buluşmayı hedefliyoruz." diyen Dalkılıç, çocukların tırdaki etkinlikler sırasında büyük heyecan yaşadığını aktardı.

Dalkılıç, "Tırla ilgili şarkı besteleyenler bile gördüm. Çocuklarımız kendilerini düşünen birilerinin olduğunu hissediyor. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Çocuklarımız gelecektir. Bu nedenle onlar için yeni projeler yapmak amacıyla var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

- "ÇOCUKLARIMIZ HEYECANLA KARŞILADI"

Çocuklarla tırdaki etkinliklere katılan Kayapınar Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak da eğitim sadece okuldan ibaret olmadığını, sınıf dışında da öğrencilerin öğrenmelerinin geliştirmesi için bunun çok güzel bir proje olduğunu belirtti.

Ak, çocukların teknolojiyi keşfetmesinin onlara heyecan kattığını ifade ederek, teknoloji tırı sayesinde çocukların yetenekleri doğrultusunda hayal kurmayı ve öğrenmeyi geliştirmelerinin onlara motivasyon sağladığını aktardı.

TEKNOFEST, TÜBİTAK destekli projeler ve zeka oyunlarının çocukların ufkunu geliştirdiğine işaret eden Ak, teknolojiyi öğrenmeleri için öğrencileri üst düzeyde bu projelere teşvik ettiklerini bildirdi.

Ak, "Her okulumuzun teknoloji sınıfı olmayabiliyor. Bu anlamda okullarımızın bahçelerinde bu teknoloji tırlarının olması öğrenciler adına çok sevindirici. Çocuklarımız teknoloji tırında merak duygusunu da uyandırıyor. İnsanların bilime ulaşmasında, keşfetme ve yeni bir şeyler icat etmede merak duygusu önemli. Tır da donanı, teknolojisiyle çocuklarımızda hem merak uyandırıyor hem de onlara hayal kurmayı öğretiyor. Çocuklarımız heyecanla karşıladı. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- "ROBOTİK KODLAMA ÖĞRENDİK"

Tırı gezen öğrencilerden Sara Dağ, ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Tırı gördüğünde çok şaşırdığını anlatan Dağ, "Robotik kodlama öğrendik. Arkadaşlarımla çok eğlendik. Bence bu tarz etkinlikler olsun. Çünkü çok eğleniyoruz. Büyüyünce bilgisayarda robotik kodlama yapmak istiyorum." dedi.

Muhammet Ali Tuncay da tırı çok sevdiğini belirterek, "Robot yaptıklarımıza tepki verdi. Daha önce böyle bir şey görmedim. Gördüğüme de çok sevindim." diye konuştu.