17 Nisan 2020 Cuma 02:04 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 02:04

"Dornaz Alfa nedir? Dornaz Alfa korona tedavisinde ne zaman kullanılacak? Ercüment Ovalı'nın bahsettiği ilaç, pulmozyme ve kistik fibrozis" terimleri arama motorlarında sıkça araştırılan terimler arasında yer alıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa ilacına dair önemli bir açıklama yaptı. Peki Dornaz Alfa ilacı nedir ve corona virüs tedavisinde kullanılacak mı? İşte detaylar...

DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

PROF. DR. OVALI AÇIKLADI!

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim

1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 16, 2020

Tecrübeli ekibin ulaştığı sonuçlar şu an için net olarak bilinmese de Ovalı ve ekibin tedavi çalışmasında, önemli bir başarıya ulaştıkları aşikar. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda klinik test aşamasına geçmeye hazır olduklarını söyleyen Ovalı, Dornaz Alfa olarak adlandırılan ilacın sadece ülkemizde değil, tüm dünyadaki Covid-19 hastaları için umut vadettiğinin sinyallerini veriyor.

