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Dorsesi alev alan tır bu halde 3 kilometre ilerledi

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda dorsesi yanan eşya yüklü tır, sürücüsünün yangının başka araçlara sıçramaması için güvenli alan bulma çabası sebebiyle yaklaşık 3 kilometre alevler içinde ilerledi.

AA5 Nisan 2024 Cuma 17:05 - Güncelleme:
Dorsesi alev alan tır bu halde 3 kilometre ilerledi
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Kuzey Marmara Otoyolu, Uskumruköy Kavşağı mevkiinde, 06 BZA 227 plakalı tırın sürücüsü Fatih Güngör, seyir halindeyken aracın dorsesinden duman yükseldiğini gördü.

Yol kenarındaki kimyasal kontrol noktası önünde ilerlerken alanda kimyasal madde yüklü çok sayıda araç bulunduğunu fark eden Güngör, dorsesi yanan tırı sürmeye devam etti. Yanan dorseyle yaklaşık 3 kilometre ilerleyen sürücü, güvenli bir alana gelince dorseyi çekici kısmından ayırarak araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan dorse itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, Karayolları ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Olayı anlatan tır şoförü Fatih Güngör, "Araba alev aldı. Öyle olunca kimyasalcılara girmedik. Burayı müsait gördük. Oradan buraya yaklaşık 3-4 kilometre var." diye konuştu.

Öte yandan, tırın dorsesinin yanması çevredekilerin cep telefonlarıyla kaydedildi.

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