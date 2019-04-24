Dört askerimizin şehit olduğu bölgeye hava harekatı: Teröristler etkisiz hale getirildi Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan bir grup PKK/YPG'li terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.