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Dört ayda 175 bin Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından göç istatistiklerinin yer aldığı grafikleri paylaştı. Buna göre 9 Aralık 2024- 13 Nisan 2025 tarihleri arasında 175 bin 512 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak dönüş yaptı.

AA16 Nisan 2025 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Dört ayda 175 bin Suriyeli ülkesine döndü
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 43 bin 215 yabancı bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte, 9 Aralık 2024- 13 Nisan 2025 tarihleri arasında 175 bin 512 Suriyeli ülkesine "gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" şekilde döndüğü belirtildi.

Ülkesine dönen Suriyelilerden 87 bin 867'sinin Hatay Cilvegözü, 63 bin 532'sinin Kilis Öncüpınar, 10 bin 151'inin Hatay Yayladağı, 7 bin 127'sinin Gaziantep Karkamış, 5 bin 410'unun Hatay Zeytindalı, 1425'inin Şanlıurfa Akçakale sınır kapısını kullandığını kaydedildi.

TÜRKİYE'DE 4 MİLYON 43 BİN 215 YABANCI BULUNUYOR

Ayrıca, bir diğer grafikte 2017'de 117 bin 919, 2018'de 173 bin 124, 2019'da 93 bin 249, 2020'de 39 bin 319, 2021'de 56 bin 963, 2022'de 58 bin 758, 2023'te 76 bin 346, 2024'te 163 bin 292 ve bu yıl 13 Nisan 2025'e kadar 136 bin 545 olmak üzere 915 bin 515 Suriyelinin ülkesine gönüllü şekilde döndüğü bilgisine yer verildi.

Türkiye'de 2 milyon 782 bin 733'ü geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 82 bin 83'ü ikamet izni bulunan yabancı ve 178 bin 399'u uluslararası koruma altındaki yabancılar olmak üzere 4 milyon 43 bin 215 yabancı bulunduğu kayıtlara geçti.

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