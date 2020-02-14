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Dört ayrı eve girdiler, çay bile çaldılar

İzmir'in Dikili ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayında, hırsızlar dört ayrı evden çamaşır makinesinden çaya kadar birçok eşya çaldı. Olayı gerçekleştiren iki zanlı, polis ekiplerinin sıkı takibi neticesinde Bergama'da yakalandı.

IHA14 Şubat 2020 Cuma15:38 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:38

Edinilen bilgiye göre İzmir’in Dikili ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan dört ayrı eve pencereleri kırarak giren iki zanlı, M.D. isimli şahsa ait evden çamaşır makinesi, kahve fincanı takımı, çaydanlık takımı, sürahi takımı, kevgir, su ısıtıcı, bardak takımı, havlu takımı, Ç.B. isimli şahsa ait evden televizyon, M.P.’ye ait evden televizyon, mutfak robotu, iki adet elektrik süpürgesi, üç kilo çay çaldı. C.K.’ya ait evde ise ikametin dağıtıldığı ancak herhangi bir şeyin çalınmadığı belirtildi.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar ve şehir polis kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda, şahısların araç ile olayı gerçekleştirdikleri, şüphelilerin K.G. ve A.G. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Zanlılar, hırsızlık olaylarında çalmış oldukları malzemelerle birlikte Bergama’da yakalandı.

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