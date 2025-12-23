İSTANBUL 13°C / 8°C
23 Aralık 2025 Salı
Güncel

Dört ilde FETÖ operasyonu: Zanlılar tutuklandı

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

23 Aralık 2025 Salı 12:35
Dört ilde FETÖ operasyonu: Zanlılar tutuklandı
ABONE OL

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Sakarya merkezli Ankara, Kocaeli ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda yasaklı kitap, propaganda içerikli CD'ler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

