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Dört kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma için bağışladı

Batman'da yaşayan 4 kardeş, kumbaralarında biriktiği paraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsten etkilenenlere yönelik başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

DHA01 Nisan 2020 Çarşamba 17:22 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 17:22
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, koronarivüsle mücadele amacıyla 'Biz bize yeteriz Türkiye’m' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek gelmeye devam ediyor. Batman’da yaşayan 4 kardeş de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları kampanyaya bağışladı. Belde Mahallesi'nde oturan Gök kardeşler, kumbaralarında biriktirdikleri 200 lirayı babalarına teslim ederek bankaya yatırmasını istedi. Çocuklarının bağışına destek veren baba Ercan Gök ise, kumbaradan çıkan 200 lirayı kampanya için açıklanan banka hesap numarasına yatırdı. 4 çocuğunun anlamlı bağışına destek veren baba Ercan Gök, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyadan sonra çocuklarım bu sabah bana kumbaralarındaki paraları bağışlamak istediklerini söylediler. Çocuklarımla gurur duydum. Ben de buna ek olarak 6 SMS ile katkıda bulundum. Meblağ belki azdır ama inşallah bir nebze de olsa katkıda bulunmuşuzdur. Güçlü bir ülkeyiz ve inşallah bu hastalığın üstesinden hep beraber geleceğiz" dedi.

15 yaşındaki Emircan Gök, herkesi kampanyaya destek vermesi çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Kardeşlerimle beraber Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek vererek icabet etmeye çalıştık. Karınca kararınca kumbaralarımızda biriktirdiğimiz 200 lirayı bağışladık. Herkesi kendi bütçeleri ölçüsünde bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum."

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