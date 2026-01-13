Dost ülke ile çalışma ve istihdamda yeni dönem: Bakan Işıkhan ve Somalili mervkidaşı Ibro aynı masada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Salim Alio Ibro ile Türkiye-Somali Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu birinci toplantısını gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Somali Bakanlıklararası Ortak Çalışma Komisyonu Birinci Toplantısı'nı kıymetli mevkidaşım Prof. Dr. Salim Alio Ibro ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. İmzaladığımız 2026-2027 Eylem Planı sayesinde; mevcut işbirliğimizi daha da derinleştirecek, Bakanlıklarımız arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına giden yolu açacağız.

Çalışma hayatı ve istihdam başta olmak üzere birçok konuda vatandaşlarımız için karşılıklı en yüksek faydayı sağlayacak çalışmaları birlikte yapacağız" ifadelerine yer verdi.