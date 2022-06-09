Dost ülkede dudak uçuklatan enerji projesi! Shell, Total, Exxon Conoco ve Eni...

Eni, dört büyük petrol şirketiyle birlikte Katar tarafından dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin yaklaşık 30 milyar dolarlık genişlemesinde ortak olarak seçildi, konuyla ilgili bilgisi olan kişiler Çarşamba günü söyledi.



Exxon Mobil Corp, TotalEnergies SE, Shell, ConocoPhillips ve Eni, Katar'ın dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumunu güçlendirecek ve Rusya'nın gazına alternatifler ararken Avrupa'ya uzun vadeli gaz tedarikini garanti etmeye yardımcı olacak North Field genişlemesine katılacak.

CHEVRON GİREMEDİ! SHELL, TOTAL, EXXON VE CONOCO'NUN YENİ ORTAĞI ENİ OLDU

Ayrıca, LNG işini aktif olarak genişletmek isteyen ABD'li petrol üreticisi Chevron Corp'a projede bir hisse verilmediğini bildirildi.

Chevron, Exxon, Total ve ConocoPhillips konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Shell yaptığı açıklamada, katılmak için teklif verdiğini ve seçilmekten memnuniyet duyacağını duyurdu.

Devlete ait Qatar Energy (QE), konuyla ilgili bilgi vermeden, 12 Haziran'da bir basın toplantısı ve imza töreni düzenleyeceğini söyledi. Exxon İcra Kurulu Başkanı Darren Woods, resmi bir duyurunun yapılabileceği Haziran ayında QE ile bir enerji konferansına katılacak.

EXXON, TOTAL VE SHELL TOPLAM GETİRİNİN YÜZDE 20-25'İNE SAHİP OLABİLİR

Kaynaklardan biri, Exxon, Shell ve Total'in yeni projenin toplam getirisinin yaklaşık %20-25'ine sahip olabileceğini söyledi. QE'nin Çinli bir ortağa küçük bir hisse vermeyi henüz reddetmediğini söyledi.

Kuzey Saha Genişletme (NFE) planı, Katar'ın sıvılaştırma kapasitesini 2027 yılına kadar yılda 77 milyon tondan (mtpa) 126 mtpa'ya çıkaracak.

Star Gazetesi