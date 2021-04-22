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Dost ülkenin denizaltısı kayıp! Türkiye yardım etme teklifinde bulundu

Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Rusya, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu.

22 Nisan 2021 Perşembe 10:02 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:05
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Ülke basınındaki habere göre, askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile gece saat 03.00 civarında irtibatın kesildiğini duyurdu.

Yetkililer, denizaltıda 53 personelin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali adasının 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu kaydetti.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edildi.

Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Rusya, Endonezya Donanması'na ait kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme teklifinde bulundu.

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