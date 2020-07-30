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Güncel

Dosta güven, düşmana gözdağı: Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile sürdürülen ortak tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.

AA30 Temmuz 2020 Perşembe 12:23 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 12:23
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor." denildi.

Paylaşımda tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün başlayan tatbikatın bugün ilk aşaması gerçekleştiriliyor. Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yapıyor, muharebe görevleri belirliyor ve alan araştırması gerçekleştiriyor.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların tatbikat alanında hareketi görülüyor.

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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