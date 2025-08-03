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Dosyalar karara bağlanacak! YAŞ salı günü toplanıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan albaylar ile general ve amirallerin terfi, atama ve emeklilik işlemleri karara bağlanacak.

HABER MERKEZİ3 Ağustos 2025 Pazar 16:20 - Güncelleme:
Dosyalar karara bağlanacak! YAŞ salı günü toplanıyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısının 5 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan şuraya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim ve Millî Savunma bakanları, ayrıca Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılım sağlıyor.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI 5 AĞUSTOS'TA İCRA EDİLECEK

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 31 Temmuzda yaptığı açıklamada, bu sene gerçekleştirilmesi planlanan Yüksek Askeri Şura hakkında şöyle demişti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı 5 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askerî Şûra kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), devletin üst düzey sivil ve askerî yöneticilerinin katılımıyla toplanıyor. Şura'nın üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, YAŞ toplantılarında görev alıyor.

  • yüksek askeri şura

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