İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 2 Mart tarihinde Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce Başkan Tanju Özcan ve Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 178 sayfalık iddianamede şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve 5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler yasasına muhalefet' yer alıyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ALİ SARIYILDIZ'IN İFADELERİ DOSYANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma dosyasının en önemli delilleri arasında tutuklu Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız'ın 13 Nisan 2026 tarihinde cezaevinde verdiği "itiraf" niteliğindeki ifadesi yer aldı. Sarıyıldız ifadesinde, zincir marketlere reklam sözleşmesi yapılması için baskı kurulduğunu, ihale sahiplerinden sistematik şekilde bağış talep edildiğini, elden teslim alınan milyonlarca liralık nakit paraları ve kurban bağışı organizasyonunun bizzat Başkan Özcan'ın talimatıyla yürütüldüğünü beyan etti.

"SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAYAN MARKETLER MÜHÜRLENDİ" İDDİASI

İddianamede yer alan bilgilere göre; Başkan Tanju Özcan, Süleyman Can ve Bolu Bel A.Ş. yetkilileri, zincir marketleri belediye iştiraki ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladı. Bazı marketlerin bu sözleşmeleri imzaladığı, ancak teklifi reddeden marketlere rutin dışı denetimler uygulanarak iş yerlerinin mühürlendiği ve ticaretten men edildikleri öne sürüldü.

RUHSAT VE HAK EDİŞ KARŞILIĞI MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Dosyada yer alan iddialara göre, Bolu'da faaliyet gösteren bir müteahhitten belediyedeki ruhsat işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin TL talep edildi. Başkan Özcan'ın "Yardım yapmak zorundasın" diyerek baskı kurduğu müştekinin, 1 milyon TL'yi nakit olarak Meclis Üyesi Sarıyıldız'a verdiği, 1.5 milyon TL'yi ise çek olarak BOLSEV A.Ş. hesaplarına aktardığı tespit edildi. Soruşturmaların açılmasının ardından bu paraların müştekiye "avans ve borç iadesi" açıklamalarıyla geri gönderildiği belirlendi. Benzer bir durumun 100. Yıl Cumhuriyet Parkı ihalesinde de yaşandığı, müteahhidin hak ediş ödemelerini zamanında alabilmesi için BOLSEV Vakfına 10 milyon TL "yardım" yapmaya zorlandığı ve 2.5 milyon TL'nin hak edişten mahsup edildiği iddia edildi.

"BAĞIŞ TOPLADILAR, KURBAN KESMEDİLER"

İddianamedeki suçlamalardan bir diğeri ise "Kurban Olayı" başlığıyla yer aldı. BOLSEV Vakfı üzerinden 2025 Kurban Bayramı öncesinde "Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor" denilerek kampanya başlatıldığı, 34 vatandaştan toplam 845 bin TL toplandığı ortaya çıktı. Ancak toplanan bu paralarla hiçbir kurban alınmadığı ve kesim yapılmadığı ileri sürüldü, şüphelilere "dini duyguları istismar ederek nitelikli dolandırıcılık" suçlaması yöneltildi.

DOSYAYA 35 DAKİKALIK RÜŞVET KAYDI İDDİASI DA GİRDİ

Bolu Belediyesine bağlı şirketten beton almayı reddeden bir vatandaşa yönelik Başkan Özcan'ın, "Başka yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam" diyerek tehditler savurduğu iddiası da dosyada yer aldı. Ayrıca "Salon Vegas" isimli bir kafenin ruhsat devri için belediyede yapılan toplantıda BOLSEV'e 500 bin TL yardım istendiği, süreçte 100 bin TL nakit para alındığı öne sürüldü. Müştekinin savcılığa teslim ettiği 35 dakikalık ses kaydında para alışverişinin anlatıldığı ve şüphelilerden Mertcan Ay'ın bu parayı aldığını itiraf ettiği kaydedildi.

TANJU ÖZCAN İFADELERİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede savunmasına yer verilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti. Özcan; marketlere baskı amacıyla değil yardım talebiyle yaklaştıklarını, kurban kampanyasından haberdar olmadığını, beton alımı için kimseye şantaj yapmadığını ve ruhsat devirleri için kimseden rüşvet talep edilmediğini savundu.