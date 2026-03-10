İSTANBUL 16°C / 4°C
  Döviz bürosuna maskeli baskın: 5 ayrı suçtan yargılanacak
İstanbul Aksaray'da bir döviz bürosuna maskeli şekilde girerek işletme sahibini silahla tehdit eden ve ateş açan 24 yaşındaki şüpheli V.G., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü titiz takip çalışmaları sonucunda Sancaktepe'de gözaltına alındı. Şüphelinin 5 ayrı suçtan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan silahlı saldırı olayı, güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle aydınlatıldı. Döviz bürosuna maskeli şekilde giren ve silahla ateş açan şüpheli, polisin teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla kısa sürede tespit edildi. Silahlı saldırı sonrası başlatılan operasyonda şüphelinin yakalanması, bölgedeki esnafta rahatlama yarattı.

AKSARAY'DAKİ SİLAHLI SALDIRI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Fatih'te bir döviz bürosuna silahlı saldırıda bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak'ta Aksaray Mahallesi'nde bir cadde üzerindeki döviz bürosuna silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli bir kişinin iş yerine girerek işletme sahibini tehdit ettiğini, çalışan kabinine doğru silahla ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

5 AYRI SUÇTAN SEVK EDİLECEK

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin V.G. (24) olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli, dün Sancaktepe'de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin "6136 sayılı Kanuna muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "tehdit" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

