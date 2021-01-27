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Döviz bürosunu soymaya giren adam hayatının şokunu yaşadı: Altın çekme makinesiyle kovaladı

Kocaeli'de döviz bürosu işleten Nuray Yıldız, iş yerinde silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheliyi, altın çekme makinesiyle kovaladı. On anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 16:59 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:59
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Cumhuriyet Caddesi’nde, bugün saat 15.00 sıralarında montunun şapkasnı başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir dövüz bürosuna girdi. Döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a tabancayı doğrultan şüpheli, "Paraları poşete koy” dedi. Büyük korku yaşayan Nuray Yıldız çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan çıktı. Şüphelinin peşinden giden, Nuray Yıldız, elindeki altın çekme makinesini, ona doğru fırlattı.

Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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