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Döviz tevdiat hesaplarının Türk Lirasına çevrilebilmesi hakkındaki tebliğ Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

IHA10 Ocak 2023 Salı 07:22 - Güncelleme:
Döviz tevdiat hesaplarının Türk Lirasına çevrilebilmesi hakkındaki tebliğ Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 21.12.2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası, "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31.12.2021 ile 31.12.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir" şeklinde değiştirildi.

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