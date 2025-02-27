İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2025 Perşembe / 29 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4443
  • EURO
    38,2907
  • ALTIN
    3376.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dövizle askerlikten kaç kişi yararlandı? Bakan Güler rakam verdi
Güncel

Dövizle askerlikten kaç kişi yararlandı? Bakan Güler rakam verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2024 yılında dövizle askerlikten 7 bin 885 yükümlünün yararlandığını bildirdi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Dövizle askerlikten kaç kişi yararlandı? Bakan Güler rakam verdi
ABONE OL

Güler, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin, 2024 yılında dövizle askerlikten yararlanan vatandaş sayısına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Dövizle askerliğe ilişkin usul ve esasların, Askeralma Kanunu'nun 39. maddesinde düzenlendiğine işaret eden Güler, buna göre dövizle askerlik bedelinin, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın karşılığı avro veya konvertibl yabancı ülke parası olduğunu hatırlattı.

Dövizle askerlik için yapılan ödemelerin bütçeye gelir olarak kaydedildiğinin altını çizen Güler, "2024 yılında dövizle askerlikten 7 bin 885 yükümlü yararlanmıştır." ifadesini kullandı.

Dövizle askerlik başvurusunun, internette yer alan "Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı" üzerinden uzaktan eğitime müracaat ve aynı portaldan eğitim sürecinin elektronik ortamda yapılmasıyla başladığını aktaran Güler, müteakiben müracaat belgeleri ile konsolosluklara başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

Bakan Güler, dövizle askerlik işlemlerine ilişkin detaylı bilgilerin msb.gov.tr/Askeralma internet adresinde yer aldığını kaydetti.

- DÖVİZLE ASKERLİK

Askeralma Kanunu'nun 39. maddesi gereğince, dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin alması gereken uzaktan eğitim, ilgili internet portalı üzerinden veriliyor.

Bu portalı kullanabilmek için; askerlik çağına girmiş ve henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak, oturma veya çalışma iznine sahip olarak yurt dışında işçi/işveren/meslek sanat mensubu/yabancı bandralı gemilerde gemi adamı statüsünde Türkiye'de geçen süreler hariç olmak üzere en az 3 yıl fiilen çalışmış olmak; çok vatandaş statüsünde olanların da Türkiye'de geçen süreler hariç olmak üzere en az 3 yıl fiilen yurt dışında bulunmuş olması gerekiyor.

Uzaktan eğitim programının tamamlanmasının ardından oturma ve çalışma durumunu ispata yarayan belgeler ve geçerli pasaport ile bağlı bulunulan konsolosluğa müracaat edilmesi gerekiyor.

  • dövizle askerlik
  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
  • Bakan Güler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.