Dövme stüdyosuna pompalı tüfekle saldırı
Denizli'deki bir dövme stüdyosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece pompalı tüfekle ateş edildi. Silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı.
- DHA
Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 834 Sokak'taki iş yerine bu sabah gelen dövmeci Kezban Günaylı, camların kırıldığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan kontrolde, iş hanının ikinci katında yer alan iş yerine dışarıdan pompalı tüfekle 3 el ateş edildiği belirlendi. Günaylı, şikayetçi oldu. İş yerine ateş açan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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